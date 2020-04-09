القاذفات الروسية "إيل-38" تتدرب على كشف وتدمير الغواصات

أفاد المكتب الصحفي التابع للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، اليوم الخميس، بأن الطائرات المضادة للغواصات من طراز "إيل-38" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، وفي إطار تمرين الطيران التكتيكي، قامت بطلعات لأقصى مدى، حيث عملت على الكشف عن غواصات العدو المفترض وتدميرها.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال المكتب لوكالة "سبوتنبك": "أثناء التدريب، عملت الطواقم على حل مسائل استخدام الطائرات المضادة للغواصات وطائرات النقل "آن-12" و"آن-26"، للاستطلاع الجوي، والبحث عن أهداف مختلفة في البحر. لحل مسائل العثور على غواصات لعدو مفترض، استخدمت الطائرات المضادة للغواصات وسائل الرادار وأجهزة تتبع الموجات الصوتية تحت الماء، فضلا عن الاستخدام الافتراضي للأسلحة المضادة للغواصات".

وفي إطار التمارين قامت الطائرات المضادة للغواصات من طراز "إيل-38" بطلعات إلى أقصى مدى، والتمركز في مطار العمليات. وعلى طول الخط الذي اتبعته طائرات "إيل-38" كانت ترافقها مقاتلات اعتراضية من طراز "ميغ -31".