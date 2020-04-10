أوكرانيا تطلق صاروخا مجنحا جديدا يضرب الهدف بدقة شديدة... فيديو

أطلقت القوات الأوكرانية صاروخا مجنحا جديدا مضادا للسفن طراز "إر-360" من منظومة "نبتون"، الذي ضرب الهدف البحري بدقة شديدة.

نشرت وكالة "دفينس إكسبرس" عبر "يوتيوب" مقطع فيديو للتدريبات العسكرية الأوكرانية، التي تؤكد قدرات نظام الأسلحة الجديد على البحث عن أهداف بحرية محددة وتدميرها.

ويظهر مقطع الفيديو، كيف يضرب صاروخ هدفًا يبعد عنه حوالي 100كم، في 2 أبريل/ نيسان في ميدان التدريب بمنطقة أوديسا، أوكرانيا.

وكتبت صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية العام الماضي أنه في حال نجاح اختبارات منظومة "نبتون" فستكون السلاح الرئيسي في برنامج تطوير الصواريخ في أوكرانيا.

يتميز صاروخ "إر كا-360 إم تسي نبتون" برأس حربي يزن 150 كغ، ومدى إطلاقه يصل إلى 280 كم، وسرعته نحو 900 كم في الساعة. ويحلق الصاروخ على ارتفاع من 3 إلى 10 أمتار فوق سطح البحر.

في وقت سابق، نجح الصاروخ المجنح الأوكراني إر-360إم تسي من مجمع "نبتون" في اجتياز اختبارات الطيران وحلق بسرعة 250 كم وفق مسار معين.