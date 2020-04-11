قاتلة الغواصات... مجلة تقيم "لايكا" النووية الروسية

وتحدثت المجلة عن قيام روسيا بإنشاء غواصة نووية من الجيل الخامس من المشروع 545 برمز "لايكا". حفز خبير فوربس ساتون اهتمام المجلة بالسلاح. ولفت الانتباه إلى نموذج لغواصة جديدة من نوع غير معروف، تم عرضه سابقًا على التلفزيون الروسي.

يعتقد ساتون أنه يمكن للروس أن يضايقوا المحللين الغربيين عن عمد بسبب عدم تقديم الكثير من المعلومات حول الغواصات التي ستحل محل أكولا وسييرا.

يسمي المؤلف الغواصة الروسية الجديدة رداً مباشراً على غواصات البحرية الأمريكية "فرجينيا". ستسمح لها العديد من ميزات التصميم الجديدة بالتنافس مع الغواصات الغربية.

سعتها (11340 طنًا) أكبر بكثير من فرجينيا (7800 طن). ستكون الغواصة الروسية قادرة على الغوص 600 متر، ويبلغ أقصى عمق غمر للخصم الأمريكي أقل من 500 متر.

سيكون لدى "لايكا" ترسانة أكثر تنوعا من نظيرتها الأمريكية. قد تشمل عددًا من الأسلحة المضادة للغواصات. على وجه الخصوص ، طوربيدات عالية السرعة "خيشنيك"، طوربيدات صاروخية أو إس أيه تي-80 ومجمع مضاد للغواصات مي تي بي كي-1.

استنادًا إلى المعلومات المفتوحة، يعترف المؤلف بأن روسيا تخطط لإنشاء حوالي اثني عشر لايكا. ومع ذلك، يلاحظ الكاتب أن هذا المشروع مكلف للغاية ومن غير المرجح أن يبدأ البناء قبل عام 2023.