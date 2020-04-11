السويد تختبر منافسة "ميغ-35"

تم التحقق من تشغيل الأنظمة والمحركات على متن "منافسة" مقاتلة "ميغ-35" الروسية عند درجة حرارة -20 إلى -26 درجة مئوية، حسب موقع "توب كور".

أثناء الاختبار، قامت المقاتلة بالعديد من الرحلات الجوية في درجات حرارة منخفضة، وهبطت مع الكبح على مدرج جليدي. بالإضافة إلى ذلك، تم اختبار المحرك بعد "التجمد" – بعد فترة من توقف الطائرة (عدة أيام) دون تشغيل محطات الطاقة وتسخينها.

يذكر أن سلسلة مقاتلات JAS-39 Gripen دخلت خدمة السويد في عام 1997. تم تطوير Gripen E الواعدة بناءً على Gripen NG ، التي تم إنشاؤها لتقييم إمكانات التحديث للطائرة الحربية.

النسخة الجديدة من المقاتلة الخفيفة مجهزة بمحركات أمريكية متقدمةF414G . مثل الطائرة الروسية ميغ-35، حصلت الطائرة على خزانات وقود بحجم كبير وقدرة على حمل حمولة قتالية أكبر (مقارنة بالنموذج السابق).