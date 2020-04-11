الجيش الروسي يحصل على طائرة للإنذار المبكر من الجيل الجديد

أعلن مصدر في المجمع العسكري الصناعي أنه وفقا للخطط، سيتم تسليم الجيش الروسي الجيل الجديد من طائرات الإنذار المبكر أ-100 "بريمير" اعتبارا من 2024.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تسليم القوات الجوية الفضائية الروسية طائرات أ-100 "بريمير" اعتبارا من عام 2024".

وأضاف المصدر: "أن اختبارات الطائرات تجري في مواعيدها".

أ-100 مطورة على أساس طائرة إيل-76إم دي-90أ من خلال تعاون شركات صناعة الدفاع في البلاد.

تم تجهيز أ-100 بغطاء بنظام هوائي فريد وأحدث معدات الراديو الخاصة لزيادة مجال الرادار بسرعة في اتجاه معين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجمع الطيران اكتشاف وتتبع الأهداف الجوية والأهداف الأخرى، وكذلك المشاركة في إدارة المقاتلات والضربات عند التوجيه إلى الأهداف الجوية والبرية والبحرية.

كما ذكرت سابقا وزارة الدفاع الروسية، أن قدرات أ-100 متفوقة بشكل كبير على نظرائها المحلية والأجنبية، بما في ذلك الأمريكية AWACS E-3.