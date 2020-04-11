تزويد القاذفات الأمريكية "بي-1" بأسلحة أسرع من الصوت

ونقلت مجلة "إير فوكس" القوات الجوية عن الجنرال تيموثي راي - قائد AFGSC أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بإعادة جسم الطائرة من ثماني نقاط خارجية للتعليق. في البداية، كان يوضع فيها الصواريخ التي تحمل رؤوسًا نووية، ولكن في التسعينيات، تمت إعادة تجهيز الطائرات بأسلحة تقليدية كجزء من الاتفاقيات الدولية. الآن يرغب راي في تجهيز سرب واحد على الأقل من طراز B-1 ، وهو 18 طائرة، بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

يشار إلى أن تحديث B-1 لتحمل صواريخ AGM-183 غير منصوص عليه في الميزانية العسكرية الأمريكية، لذلك يعتبر استخدام نقاط تعليق هو أبسط وأرخص خيار لإعادة تجهيزها. ومع ذلك، لا يتم استبعاد وضع جزء من الصواريخ على الأجنحة، وجزء في الداخل ويتم إطلاقها باستخدام منصة إطلاق. حينها سيمكن أن تحمل B-1 31 صاروخا أسرع من الصوت.

ومن المقرر تجهيز قاذفات القنابل B-52 بهذه الصواريخ، التي يخضع أيضًا للتحديث. اختبارات AGM-183 جارية؛ من المقرر حاليًا زيادة أسطول طائرات الاختبار من اثنتين إلى ثماني.