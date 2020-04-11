أوكرانيا تختبر صاروخ "نبتون"... فيديو

تم إطلاق الصاروخ في حقل التدريب أليبيي في منطقة أوديسا.

في الفيديو الذي نشرته النسخة الإلكترونية لقناة Defense Express Channel، يمكن رؤية كيف يتم إطلاق صاروخ كروز من منشأة أرضية على هدف بحري على مسافة 75 كيلومترًا. ثم تم تصوير رحلة الذخيرة في الجو من قمرة القيادة لمقاتلة "سو-27"، ثم أصابت الهدف.

وفقًا للمطورين الأوكرانيين، يبلغ أقصى مدى لصاروخ نبتون 280 كيلومترًا. السرعة - حوالي 1000 كيلومتر في الساعة. يبلغ ارتفاع الرحلة فوق قمة الأمواج من 3 إلى 10 أمتار. يحمل الصاروخ رأسا حربية تزن 150 كيلوغراما.

يمكن لكتيبة "نبتون" إطلاق ست صواريخ في وقت واحد و 24 صاروخًا بفاصل زمني من 3 إلى 5 ثوانٍ.

ويعتقد الخبراء أن "نبتون" يتم تطويره على أساس صاروخ خي-35 السوفيتي.