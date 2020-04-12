أعلن الخبير العسكري، أليكسي ليونيكوف، أن السلطات الأوكرانية تصور أمنياتها على أنها واقع، لأنها لن تتمكن من إنتاج صواريخ "نبتون" بشكل ضخم، بسبب مشاكل مالية كبيرة.

هكذا علق الخبير على نشر فيديو لاختبارات صاروخ كروز الأوكراني الجديد إر-360 من مجمع "نبتون"، والذي، وفقًا للرئيس السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، "يمكن أن يضر" جسر القرم. كما أشار الخبير العسكري، فإن بعض أجزاء الصاروخ لا يتم إنتاجها في أوكرانيا، فالدولة ليس مواد إنتاج كاملة.

وقال ليونيكوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية: "إن الإنتاج الضخم لهذا الصاروخ في أوكرانيا أمر مستحيل. ليس لديهم مواد إنتاج كاملة. ستحتاج أوكرانيا إلى الكثير من المال لإنشاء الإنتاج الضخم. ومع ذلك، فإن أوكرانيا دولة مفلسة تعيش على حساب صندوق النقد الدولي والمساعدات من دول أخرى مثل الولايات المتحدة".

وأضاف الخبير أنه على الرغم من جميع التصريحات الصادرة عن كييف، لا يزال جسر القرم محميًا منذ البناء من قبل وزارة الدفاع الروسية، برئاسة سيرغي شويغو - من الأرض والماء والجو. تحمي الجسر منظومات الدفاع الجوي "تور" و"أ كي إم"...".

كما أشار ليونبكوف إلى أن صاروخ "نبتون" الأوكراني ليس جديدًا - فهو صاروخ خي- 35 السوفيتي فقط تم تعديله قليلاً.

ووفقا للخبير، يجب على السياسيين الأوكرانيين الذين يهددون جسر القرم، أن يفهموا أن محاولة ارتكاب عمل عدواني مماثل يعني إعلان الحرب على روسيا.