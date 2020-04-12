ما سر تميز طائرة الإنذار المبكر الروسية الجديدة؟

تم الإعلان عن موعد تسليم طائرات الإنذار المبكر أ-100 "بريمير" للقوات الجوية الروسية يوم أمس السبت، ومن المنتظر أن يتم التسليم بعد 4 سنوات، على الرغم من أن هذا الحدث كان متوقعًا في العام الجاري.

أعلن مصدر في المجمع العسكري الصناعي أنه وفقا للخطط، سيتم تسليم الجيش الروسي الجيل الجديد من طائرات الإنذار المبكر أ-100 "بريمير" اعتبارا من 2024.

لماذا تعتبر "بريمير" مهمة جدا لوزارة الدفاع الروسية؟

تعد طائرات الكشف والرادار بعيدة المدى مهمة جدا في القوات، لأنه باستخدامها، يمكن الكشف عن أهداف العدو على سطح الماء وفي الجو، ويتم تنسيق وإدارة الطائرات المقاتلة والطائرات الهجومية.

"العمود الفقري" الرئيسي في القوات الجوية الروسية، الآن لا تزال أ-50 ليسكا من صنع الاتحاد السوفيتي. إنها موثوقة، ولكنها قليلة جدًا: 10 طائرات في الخدمة، و 14 أخرى في المخزن. وبالمقارنة، فإن لدى القوات الجوية الأمريكية 33 طائرة أواكس بوينغ إي -3 سينتري. نظرًا لأن أنظمة أ-50 قديمة، فإن قدراتها أقل من Boeing E-3 Sentry.

دفع هذا روسيا إلى تحديث الطائرة إلى إصدار أ-50 أو، التي دخلا الخدمة في عام 2011. تم تحسين خصائص مجمع الراديو بنسبة 15-20 ٪، وانخفض وزنه، مما كان له تأثير جيد على مدة الدورية، والتي زادت إلى 11 ساعة.

زاد نطاق الكشف عن المقاتلات بمقدار الثلث، ويمكن الآن رصد إطلاق الصواريخ على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر. تم زيادة إمكانية صمود الطائرة بفضل نظام المضاد للراديو وتشكيل الأهداف الحرارية الزائفة.

خصائص أ-100 "بريمير"

لكن هذه الطائرة المحسنة تعتبر خيارًا وسيطًا فقط، تنتظر القوات الجوية الفضائية الروسية أ-100 "بريمير" الواعدة، بالإضافة إلى الأهداف التقليدية، سيتعين عليها التعامل مع التحديات الجديدة: الطائرات المسيرة الصغيرة، وصواريخ كروز منخفضة التحليق، ومقاتلات الجيل الخامس الشبح، لهذا يحتاج الطيران الروسي إلى جيل جديد من طائرات الاستطلاع.

خصائص أداء أ-100 سرية

من المعروف أنه سيتم استخدام رادار مرحلي نشط، وستتمكن الطائرة من تتبع ما يصل إلى 300 هدف في وقت واحد على مسافة تصل إلى 650 كيلومترًا.

وستحدد الطائرة "بريمير" تعيين الهدف ليس فقط للطيران، ولكن أيضًا لأنظمة الدفاع الجوي البرية والبحرية التمركز. وستكون هذه هي أول طائرات إنذار مبكر ثقيلة في العالم مع رادار مرحلي نشط.