مجلة تتحدث عن أقوى سلاح روسي

أعرب كاتب في مجلة "ناتشونال إنترست" عن رأي مفاده أن أنظمة الصواريخ الأرضية المتنقلة تعد واحدة من أكثر أنواع الأسلحة الروسية ترهيبا.

وأشار الكاتب كاليب لارسون إلى أنه على الرغم من أن هذه المنظومات أقل حماية، ولكن على عكس الصواريخ أرضية التمركز، فإن لديها القدرة على الحركة.

وأضاف لارسون أن روسيا لديها عدة إصدارات من صاروخ "توتشكا"، الذي تم تطويره في عام 1975. يمكن تجهيزه برؤوس حربية مضادة للدبابات، مضادة للرادار ومضادة للأفراد، وكذلك رؤوس حربية لتدمير مدرج الإقلاع والهبوط.

وقال لارسون: "هناك أيضا رأس حربي نووي خاص بقوة 10 أو 100 كيلو طن".

ووفقا للكاتب، يمكن للجرار، الذي يحمل الصاروخ، أن يتحرك على الطرق الوعرة، وكذلك قطع على حواجز المياه.

وتابع الكاتب أنه الأن منظومة "إسكندر" تحل محل "توتشكا"، التي تملك مدى إطلاق أبعد ورأس حربي أقوى بكثير. ويتم استخدام نظام "غلوناس" لتوجيه الصاروخ إلى الهدف، والرادار لتتبع التضاريس.

وأوضح لارسون أن "هذا صاروخ دقيق للغاية، والخطأ المحتمل من 5 إلى 10 أمتار".

© Sputnik . Ramil Sitdikov منظومة صواريخ "إسكندر إم"

كما تذكر الكاتب سلسلة صواريخ "ياخونت"(أونيكس)، التي لديها العديد من خيارات التمركز: الجو والبحر والأرض.

على الرغم من حقيقة أن بعض الصواريخ والمنشآت التي ورثتها روسيا من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية قديمة بعض الشيء، إلا أنها ، وفقًا للكاتب، يمكن استخدامها لإغلاق بحر البلطيق في حالة نشوب صراع في أوروبا.