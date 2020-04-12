البحرية الروسية تحصل على سفينة "سرية"

وقال مصدر في صناعة بناء السفن لوكالات روسية: "أقيم حفل رفع العلم دون ضجة كبيرة في مارس/ أذار". وأوضح سرية الحدث بحقيقة أن "أكاديميك أليكسندروف" تم بناؤها بطلب من المديرية الرئيسية لبحوث المياه العميقة بوزارة الدفاع.

إن سفينة البحث تنتمي إلى الأسطول الإضافي، ولا تحمل أسلحة وهي مبنية على منصة واحدة، والتي تتضمن أيضًا زورق إنقاذ ونقل الأسلحة البحرية.

تم تثبيت رافعتين بقوة حمل مختلفة على "أكاديميك ألكسندروف". طاقم السفينة 65 شخصًا، وسعتها 5400 طن. بفضل نظام تحديد المواقع المركب والدفع وغيرها من المعدات، تتمتع السفينة بالقدرة على البقاء فوق نقطة معينة في محيطات العالم، مما يحل مجموعة واسعة من المشاكل.

وقال ألكسندر موزغوفوي المتخصص في البحرية ومحرر مجلة "الدفاع الوطني": "إن مهام وإمكانيات المركز، الذي بنى السفينة، واسعة وسرية، إنه وكالة مخابرات مركزية تحت الماء".

وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، بالإضافة إلى البحث العلمي، يمكن للسفينة التنصت على خطوط الاتصال تحت الماء والاستطلاع تحت الماء وإخراج التحف القيمة من قاع البحر.