روسيا تبدأ إنتاج رشاش جديد

وذكرت صحيفة المصنع أن "تم الحصول على طلب للدفعة الأولى من رشاش عيار 5.45 ملم، وهو منتج معقد للغاية في التصنيع. والآن في مرحلة تطوير بعض أجزاء الرشاش".

وشارك أ-545 مع أ كيه-12 في المنافسة على رشاش جديد للقوات. تم اعتماد كلا العيّنتين في الخدمة. والاختلاف الرئيسي بين أ-545 وسلاح "كلاشينكوف"- آلية التشغل.

والتطوير الجديد هو عبارة عن تعقيد التصميم وزيادة سعر الإنتاج.