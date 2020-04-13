الجيش الروسي يحصل على الدبابة "تي-90إم" المطورة

أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية عن تسلم القوات المسلحة الروسية أول دفعة من دبابات "تي-90إم" المطورة في أبريل من العام الجاري.

ووفقا للفريق، سيرغي كيسيل، فإن الدبابة "تي-90إم" المطورة دخلت حيز الخدمة العسكرية في خمس مناطق في البلاد، بالإضافة إلى عدة آليات قتالية. حسبما جاء في موقع "غازيتا.رو" الروسي.

وأشار القائد إلى أن جيش الدبابات الأول أكمل عملية التدريب على القتال والقيادة وإطلاق النيران على الدبابة المطورة "تي-90إم"، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء تدريبات عسكرية لفصل الشتاء من هذا العام.

وأضاف أن الدبابة المطورة حصلت على قدرات تقنية جديدة، حيث يمكنها إطلاق النيران في الليل والنهار، وذلك بسبب حصولها على منظار متعدد القنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطواقم الدبابات تبادل المعلومات بالوقت الفعلي، بالإضافة إلى حصول الدبابة على دروع إضافية ومحطة طاقة جديدة، وحماية ضد الانزلاق.