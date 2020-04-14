إعلام: كوريا الشمالية تطلق عدة قذائف صاروخية

أعلنت لجنة مشتركة من رؤساء أركان كوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت عدة قذائف، يعتقد أنها صواريخ كروز، باتجاه بحر اليابان، وحلقت أكثر من 150 كيلومترا.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم من منطقة مونشون في مقاطعة غانغوون دو عدة قذائف، يعتقد أنها صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان. إن جيشنا، في ضوء احتمال قيام كوريا الشمالية بمزيد من العمليات العسكرية، يراقب ويحافظ على الجهوزية، والآن تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية بالتحقيق أكثر في المعلومات المتاحة".

تشير التقارير إلى أن الصواريخ قد حلقت أكثر من 150 كيلومترا.