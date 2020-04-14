مصر... غواصة "إس "43 في طريقها للانضمام إلى القوات البحرية

أعلنت مصر عن مغادرة غواصتها "S43" من ألمانيا متجهة إلى مصر حيث تنضم إلى القوات البحرية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن الغواصة غادرت ألمانيا بعد "تمام استلامها" وانهاء الاستعدادات الخاصة بطاقمها.

وتابع المتحدث العسكري أن الغواصة تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية.

مضيفا أن الغواصة لها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ "عمق سطح".

وأشار المتحدث العقيد تامر الرفاعي إلى أن الغواصة تم تزويدها بـ"أحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الإتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والإقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري".

وقال الرفاعي "ستقوم الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن".

وختم بيانه على موقع فيسبوك بصفحته الرسمية بأن الغواصة تعد إضافة "تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية".

وكان الرفاعي أعلن عن أن "هذه الغواصة هي الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014".

وأنها "تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن في كل من مصر وألمانيا، وتم تدشين الغواصة (S43) في مايو 2019".