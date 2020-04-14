سلوك غريب لمقاتلة "إف-16" البولندية...فيديو

ظهر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، تم تصويره من على متن الطائرة الروسية "إيل-38" المضادة للغواصات فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

جذب انتباه المشغل المناورات الغريبة لمقاتلة F-16 البولندية، التي حلقت لمرافقة المجموعة الجوية الروسية.

أعجب طيار الناتو بالسرعة والزوايا التي يحلق بها الطيارون الروس لدرجة أنه لم يجد فكرة أفضل من إخراج معدات الهبوط. في لغة الطيران العسكري، يعني هذا الأمر بالهبوط في مطار محدد، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

"إيل-38": طائرة متوسطة المدى مضادة للغواصات، تم تصميمها على أساس طائرة الركاب إيل-18. مصممة للبحث وتدمير غواصات العدو، والاستطلاع البحري، وعمليات البحث والإنقاذ، وزرع الألغام.

الآن يتم تحديث أسطول إيل-38 البحرية مع تثبيت مجمع جديد مضاد للغواصات "نوفيلا". وبفضله تحصل الطائرة على المزيد من الفرص للبحث عن غواصات العدو وتوجيه السفن المضادة للغواصات عليها. أيضا ظهر على متنها معدات التشويش الإلكترونية.