روسيا تطور رادارات جديدة للكشف عن الأهداف الأسرع من الصوت والمخفية

منذ 1 ديسمبر كانون الأول الماضي، دخل أول رادار ما وراء الأفق "كونتينر" خدمة القوات الجوية الفضائية الروسية المناوبة.

قال نائب القائد العام لقوات الفضاء، يوري غريخوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا": "سيتم إنشاء رادارات جديدة ماوراء الأفق يمكنها الكشف عن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطائرات التي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا التخفي والمروحيات والطائرات المسيرة الاستراتيجية".

ووفقا له، دخل أول رادار ما وراء الأفق "كونتينر" خدمة القوات الجوية الفضائية الروسية المناوبة، في 1 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وقال غريخوف: "في المستقبل، من المخطط إنشاء عدة رادارات مماثلة للكشف ومراقبة الوضع الجوي والسطحي في اتجاهات مختلفة".

وأكد أن "كونتينر" تكشف وتتبع نحو 10 آلاف هدف جوي، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والاستطلاعية، والإنذار المبكر وأنظمة التحكم من دول مختلفة.

ووفقا له، فإن هذا الرادار قادر على الكشف عن الأجسام الجوية من مختلف الفئات، بما في ذلك الطائرات المصممة من تكنولوجيا الشبح والمروحيات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وكذلك الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر عن حدود روسيا فوق أراضي أوروبا الغربية ومنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وفوق بحر البلطيق والأسود والبحر الأبيض المتوسط.