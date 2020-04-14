روسيا: رحلات تدريبية لطائرات "سو-30" المشاركة في العرض العسكري ليوم النصر...فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لرحلات تدريبية لطاقم طائرات "سو-30إس إم" التي ستشارك في العرض العسكري الجوي بمناسبة الذكرى الـ75 ليوم النصر في روستوف على الدون.

أثناء التدريب، تصطف الطائرات في ترتيب على شكل رقم "75". يتم تنفيذ الرحلات على مسافات تتراوح بين 5 و 7 أمتار ومسافة 10 إلى 12 مترًا بسرعة 500 كم / ساعة. على حسب الظروف الجوية، تتم الرحلات الجوية على ارتفاع 300 إلى 900 متر.

يُسمح فقط لأفضل الطيارين الذين اجتازوا الاختبار الأولي في وحداتهم العسكرية بالتدريب.

ومن المقرر أن تشارك 45 طائرة ومروحية تابعة للجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى 75 للنصر في روستوف على الدون.