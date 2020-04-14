روسيا تبدأ العمل على روبوت قتالي جديد

وفقًا لبيانات من موقع المشتريات الحكومية، نشرت شركة تطوير الروبوتات القتالية "أوران-9" "766 أو بي تي كي" (ضمن مؤسسة "كلاشنيكوف") العديد من الوثائق التي تفيد أنه بحلول نهاية عام 2020، يجب إكمال المرحلة الأولى من تطوير الروبوت "سوراتنيك". حجم التمويل يتجاوز 130 مليار روبل.

من بين الأنظمة قيد التطوير محطة طاقة، ونظام رؤية تقني، ومحطة تحديد الموقع بصرية، وسيارة قتالية، وما إلى ذلك.

في السابق، كان يُطلق على "سوراتنيك" نظام روبوت مدرع، تم تطويره بمبادرة من "كلاشنيكوف". ومع ذلك، قال فلاديمير دميترييف (في ذلك الوقت المدير العام لكلاشنيكوف) في منتدى "آرميا- 2019"، إن "سوراتنيك" الجديد "سيكون مختلفا تمامًا".