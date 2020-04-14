النسخة الصينية من سفينة "زوبر" الروسية على وسادات هوائية... فيديو

تم بناء السفينة ذات رقم 3327 في حوض بناء السفن لشركة كوانغتشو هوانغبو لبناء السفن في كوانغتشو. ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن 80 في المائة من المكونات المستخدمة في بناء السفينة من صنع صيني.

يذكر أن الصين وقعت في البداية عقدًا لتوريد أربع سفن إنزال مع أوكرانيا (كان المشروع يسمى "بيزون"). كان من المخطط بناء سفينتين في شبه جزيرة القرم، وسفينتين أخرتين في الصين على أساس الوثائق المقدمة من أوكرانيا. تم تنفيذ العمل في حوض بناء السفن "مور" في فيودوسيا.

بدأ إنتاج سفن الإنزال "زوبر" في الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينيات. بفضل الوسادة الهوائية، يمكنها الوصول إلى سرعات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة. وقادرة على حمل 150 طن. ثلاث دبابات قتالية رئيسية أو 10 ناقلات جند مدرعة و 140 جنديًا، أو ثماني عربات قتال للمشاة، أو ثماني دبابات برمائية. أيضا، بدلا من المعدات، يمكنها نقل القوى العاملة فقط، السعة القصوى 500 شخص.