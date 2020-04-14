البحرية الروسية تحصل على حاملة صواريخ استراتيجية جديدة

وقال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالات روسية: "من المقرر تسليم الغواصة في النصف الأول من العام أي قبل نهاية يونيو. وحتى هذه اللحظة، ستخرج إلى البحر مرة واحدة على الأقل، وربما عدة مرات".

يذكر أنه كان من المخطط أصلاً تشغيل الغواصة في عام 2019. أكملت غواصة "كنياز فلاديمير" اختبارات الحكومة في القاعدة بالقرب من أرخانغيلسك في ديسمبر/ كانون الأول، ولكن تم الكشف عن عدد من العيوب خلال الاختبارات.

هذه الغواصة هي الغواصة الرئيسية من المشروع المحسن 955 "بروي-أ". بالمقارنة مع "بوري" المعتادة، صوتها منخفض أكثر، وقدرتها على المناورة أفضل، وتم تحسين أنظمة التحكم بالأسلحة والحفاظ على الغواصة في العمق.

بالإضافة إلى ذلك، تغير مظهر الغواصة الخارجي: أصبحت الخطوط أكثر سلاسة، واختفت "حدبة" سطح الغواصة. السلاح الرئيسي للغوصة هو 16 صاروخًا باليستيًا "بولافا".