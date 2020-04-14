خبير يكشف المهام الرئيسية للروبوت القتالي الروسي الجديد

رأى رئيس تحرير مجلة "أرسنال أوتيتشيستفا" (ترسانة الوطن) ، فيكتور موراخوفسكي، اليوم الثلاثاء، أن الأهداف الرئيسية لروبوت قتالي جديد من نوع "سوراتنيك" (نصير) ستتلخص في القيام بحراسة الأراضي (المنشآت)، بالإضافة إلى مهام الاستطلاع.

موسكو - سبوتنيك. وقال موراخوفسكي في إحاطة بهذا الصدد: "الهدف من استخدام الروبوت "سوراتنيك" يعد مماثلا للهدف من استخدام الروبوت "أورانوس - 9". ونظرا لأنه لا توجد في روسيا اليوم أنظمة روبوتية مستقلة، وبالتالي فإن مهام المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد هي الحراسة والاستطلاع، وفي بعض الحالات الاستطلاع والقيام بعمل عسكري".

وأشار موراخوفسكي إلى أنه يبدو أن شكل الروبوت من نوع "أورانوس" يعد "غريبًا بعض الشيء" من حيث الأسلحة التي يزود بها، موضحا أن الروبوت "سوراتنيك" يجب أن يكون أكثر توازنا.

ويذكر أنه سبق ونشرت، على موقع المشتريات الحكومية، الوثائق التي تم بموجبها إطلاق المرحلة الأولى من الأعمال الهادفة إلى تصميم مجموعة من المعدات الروبوتية من أسرة "سوراتنيك" لصالح وزارة الدفاع الروسية. وفي المجموع، بلغ عدد الطلبات ستة طلبات يزيد إجمالي قيمتها عن 130 مليون روبل (نحو 2 مليون دولار). ومن بين الأنظمة قيد التطوير محطة طاقة، ونظام للرؤية التقنية، ومحطة بصرية لتحديد الموقع، ومركبة قتالية، وما إلى ذلك.

ويذكر أيضا أنه سبق وأفاد المدير العام السابق لشركة "كلاشنيكوف"، في منتدى "جيش 2019"، فلاديمير دميتريف، بأن الشركة تلقت طلبا من وزارة الدفاع الروسية لصناعة سلسلة من أنظمة الروبوتات القتالية. ووفقا له، أطلق على أعمال التصميم التجريبي اسم "سوراتنيك".