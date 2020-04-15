أهداف وقدرات نظام الدفاع الجوي "إس-500"

تحدث الرئيس السابق لقوات صواريخ الدفاع الجوي التابعة لقيادة القوات الخاصة (الدفاع الجوي لموسكو) ، العقيد الاحتياطي سيرغي خاتيليف، بالتفصيل، عن دور نظام الدفاع الجوي الجديد "إس-500" (بروميتي) في الدفاع الصاروخي والجوي للبلاد.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو إن "بروميتي" سيكون جاهزًا للتسليم للقوات في عام 2020. يتم الانتهاء من اختبارات مكونات النظام: منصة الإطلاق، رادار متعدد الوظائف، محددات المواقع في نظام الدفاع الصاروخي، ونظام الإنذار المبكر. إحدى ميزات "إس-500" ستكون التخصص في الكشف والتوجيه. ستعمل بعض الرادارات على كشف الأهداف الديناميكية الهوائية التقليدية: الطائرات وصواريخ كروز، بينما سيتعامل البعض الآخر مع الأهداف خارج الغلاف الجوي.

وقال خاتيلوف لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس": "إس-500": هي منظومة مضادة للأسلحة الفضائية. ويمكنها تحييد الأهداف على ارتفاع حوالي 200 كيلومتر وعلى بعد حتى 600 كيلومتر.

تسمح إمكانيات "إس-500" باعتراض الصواريخ البالستية في أي جزء من المسار، بما في ذلك الفضاء الأكثر تعقيدًا حيث يحلق الهدف بسرعة عدة كيلومترات في الثانية.

وفقا للعقيد، مع ظهور "بروميتي" سيكون من الممكن الحديث عن الدفاع الصاروخي لمناطق بأكملها. ومع زيادة الإنتاج وتحسين النظام - عن الدفاع الصاروخي للبلاد ككل.