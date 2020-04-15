قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي الروسية تطهر المعدات والأراضي... فيديو

كل يوم، يتم تطهير أكثر من 10 آلاف متر مربع ونحو 1.5 ألف من المعدات الخاصة.

تقوم قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة لجيش دبابات الحرس بالمنطقة العسكرية الغربية في ضواحي موسكو، بتطهير أكثر من 10 آلاف متر مربع ونحو 1.5 ألف معدات خاصة لمنع انتشار العدوى يوميا.

يتم التطهير الكامل للمعدات الخاصة، وكذلك مناطق الاستخدام المشترك باستخدام المطهرات الكيميائية الخاصة ومحطات التعبئة متعددة الوظائف أ إر إس-14 وأ إر إس-14كي إم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم نقاط مراقبة عند نقاط التفتيش للوحدات العسكرية: يتم قياس درجة حرارة العسكريين، ويتم تحديد حالتهم الصحية. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لتقليل احتمالية انتشار الأمراض المعدية بين العسكريين.