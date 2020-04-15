إطلاق نار من مدفع نووي في نيفادا... فيديو

في مايو/ أيار 1953، في حقل تدريب بنيفادا، أجرى الجيش الأمريكي سلسلة اختبارات على أسلحة نووية، تم خلالها تفجير 11 شحنة في الجو أسقطت من طائرات، كما أطلقت أول قذيفة مدفع نووية بقوة 15 كيلوطنا من المدفع الضخم Atomic Annie.

خلال الحرب العالمية الثانية، تركت المدافع العملاقة انطباعا قويا لدى الأمريكيين، وفقا لموقع Popular Mechanics.

تم توجيه الضربة على بعد 7 أميال وانفجرت القذيفة على ارتفاع 160 مترا، وهذا أدى إلى ظهور فطر نووي وموجة صدمة قوية، كسرت الأشجار وأحرقت السيارات التي كانت في الحقل.