الكشف عن اختبارات أحدث رشاش صيني... فيديو

وفقًا لقناة Chingis Dambiev على YouTube، تم إجراء الاختبار في معهد أبحاث الأسلحة رقم 208، وتم تصوير الفيديو بواسطة قناة CCTV.

الرشاش الجديد عيار 5.8 × 42 ملم. وتفيد التقارير أيضًا أنه من المقرر إطلاق السلاح في ثلاث نسخ. سيكون النموذج الرئيسي هو QBZ-191 بطول سبطانة 368 مم، ولكن للقناصين في الفروع سيكون هناك سلاح بسبطانة أثقل وأطول. وأيضا سيتم إنتاج نسخة من الرشاش، تنتمي إلى فئة ما يسمى بسلاح الدفاع عن النفس (PDW)،والذي تتسلح به، على وجه الخصوص، أطقم المركبات العسكرية وأطقم المدفعية. سيكون QBZ-191 لهذه الفئة من العسكريين بسبطانة قصيرة.