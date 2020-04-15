انفجار مدفع هاون أوكراني أثناء التدريب ومقتل جندي

ونتيجة للحادث، قتل جندي يبلغ من العمر 24 عامًا من القوات الخاصة، وأصيب 8 جنود آخرون بدرجات متفاوتة، وفقًا للموقع الإلكتروني للمكتب الحكومي للتحقيق في أوكرانيا.

وبحسب الموقع، وقع الحادث في 14 أبريل/ نيسان، حوالي الساعة 11:40 صباحًا، أثناء إطلاق النار من مدفع هاون 82 ملم، يتم التحقق في أسباب الحادث. وتم رفع دعوى جنائية بموجب مادة عن انتهاك قواعد التعامل مع الأسلحة.

إن الحوادث المأساوية لانفجارات الهاون في الجيش الأوكراني تحدث بانتظام. ففي عام 2018 وحده، نتيجة لحادثين، توفي 6 أشخاص وأصيب آخرون. ومع ذلك، توصل مكتب المدعي العسكري في وقت لاحق إلى استنتاج مفاده أن طاقم السلاح هو المسؤول عن ذلك.