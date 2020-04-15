"ميغ-31" تدمر "العدو" في الستراتوسفير

دمرت المقاتلة الأسرع من الصوت "ميغ-31بي إم" من الأسطول الشمالي عدوا افتراضيا في طبقة الستراتوسفير، وحلقت الطائرة إلى أقصى ارتفاع لها.

نفذت "ميغ- 31" مهمات قتالية فوق بحر بارنتس، على ارتفاع أكثر من 15 ألف متر، حسبما ذكرت الخدمة الإعلامية للأسطول الشمالي.

سيتدرب الطيارون العسكريون خلال المناورات على المهام القتالية في الطبقات الدنيا من الستراتوسفير فوق القطب الشمالي. وقال رئيس الخدمة الإعلامية القبطان فاديم سيرغا، ​​إن عشر طائرات من طراز "سو-24" وخمس طائرات من طراز "ميغ-31" شاركت في التدريبات. أقلع الطيارون من مطار تمركز الفوج المختلط للأسطول الشمالي.

طائرة "ميغ-31بي إم" هي مقاتلة اعتراضية أسرع من الصوت ذات مقعدين وبعيدة المدى. تحلق في الجو في أي ظروف جوية وفي أي وقت من النهار أو الليل. مصممة لاعتراض وتدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات مختلفة.