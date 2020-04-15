تسليم طائرة النقل "إيل-76" المحدثة للاختبار

تم تسليم طائرة النقل العسكري المحدثة "إيل-76" للاختبار بعد طلائها بمينا محلية.

تم تسليم طائرة النقل الجديدة "إيل-76إم دي-90أ" للاختبار بعد الطلاء، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للشركة المصنعة "آفياستار-سي بي".

وقالت الشركة: "تم الإنتهاء من طلاء طائرة النقل إيل-76إم دي-90أ من الإنتاج الضخم التي تصنعها شركة "آفياستار-سي بي". تم بناء الطائرة بموجب عقد مع وزارة الدفاع الروسية، وتم تسليمها لمحطة الشركة لاختبارات الطيران".

كما أشارت إلى أن الطلاء مصنوع من مينا محلية ولها خصائص وقائية ومقاومة عالية للعوامل الجوية.

في الوقت الحالي، تخضع الطائرة لاختبارات أرضية مخطط لها، في محطة اختبار الطيران للشركة. وبعد الانتهاء من اختبارات الطيران، سيتم إدخالها الخدمة.

الطائرة إيل-76إم دي-90أ قادرة على نقل 60 طنا من البضائع إلى مسافة تصل إلى 4000 كم. يبلغ عرض قمرة القيادة وارتفاعها 3.45 و3.4 متر على التوالي.

يسمح نظام الهبوط المصمم خصيصًا لـ"إيل-76" بالهبوط والإقلاع على طرق غير معبدة. ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 126 مظليا.