مقاتلة روسية تقوم بمناورات خطيرة معترضة طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من الحدود السورية

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية روسيا بقيام مقاتلتها من طراز "سو-35" بمناورات خطيرة أثناء اعتراضها طائرة استطلاع أمريكية عند محاولتها الاقتراب من الساحل السوري.

ووفقا لبيان صادر عن القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا (الأسطول السادس للولايات المتحدة)، فقد وقعت الحادثة في 14 أبريل/ نيسان.

وأضاف البيان أنه وعلى الرغم من أن طائرة الاستطلاع الأمريكية لم تنتهك حدود المجال الجوي السوري، إلا أن القوات الجوية الروسية أظهرت استعدادها لاعتراض أية طائرة تقوم باستفزازات أو عمليات مسح للمنطقة القريبة من القواعد العسكرية أو الحدود السورية.

US Navy says a Russian Su-35 jet performed an “unsafe” intercept of a US P-8 surveillance aircraft today while it was flying in international airspace over the Mediterranean. Navy says the Russian jet conducted a high-speed, inverted maneuver, 25 feet directly in front of the P-8 — Ryan Browne (@rabrowne75) April 15, 2020

وفي الوقت نفسه، كتبت وسائل إعلام أمريكية، أن طائرة الاستطلاع الأمريكية حاولت قرصنة منظومة "إس-400" للدفاع الجوي الواقعة في قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

الأمر الذي استدعى استنفار المقاتلة الروسية واعتراضها لطائرة الاستطلاع الأمريكية، التي فشلت في مهمتها، وتم تحويل منظومة "إس 400" إلى وضع القتال.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على الحادثة إلى الآن، ولم تؤكد أو تنفي صحة المعلومات الواردة في وسائل الإعلام.