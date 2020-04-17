شاهد ماذا فعلت "إف-16" عندما شاهدت "سو-27" الروسية... فيديو

ويظهر الفيديو مقاتلة هولندية من طراز "إف-16"، حيث قامت بإنزال عجلات الهبوط عند مشاهدتها للمقاتلة الروسية "سو-27" على ارتفاع 5 آلاف متر.

ووفقا لموقع " Shraibikus"، فإن المقاتلة الهولندية طارت بالقرب من مجموعة مقاتلات روسية لمرافقتها بالقرب من حدود البلاد.

وعلق المستخدمون على الفيديو مازحين أن المقاتلة الهولندية من خوفها أنزلت عجلات الهبوط عندما رأت المقاتلات الروسية.

ويشار إلى أن المقاتلات من طراز "إف-16" الأمريكية تدخل في الخدمة العسكرية لكل من بولندا وبلجيكا والبرتغال والدنمارك وهولندا والعديد من البلدان الأخرى.

بالإضافة إلى أن هولندا تمتلك نحو 48 مقاتلة معدلة من طراز "إف-16".