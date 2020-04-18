احتراق طائرة ميغ-31 في الهواء.. فيديو

تمكن العديد من شهود العيان، في 16 أبريل/نيسان من تسجيل لقطات تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الكازاخي "ميغ-31".

وتؤكد هذه اللقطات التقرير الرسمي لوزارة الدفاع الكازاخية، حيث قالت، إن النيران قد اشتعلت في أحد محركات الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها. ومع ذلك، استمرت الطائرة في التحليق لفترة طويلة بما يكفي ليقودها الطيارون بعيدًا عن القرية إلى الحقل قبل القفز منها.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن أحد الطيارين في حالة خطرة نسبيا. ويجري التحقيق في الأسباب المحتملة للحادث، وقد أوقف الجيش الكازاخي حتى الآن رحلات هذا النوع من الطائرات.

تم تصنيع الطائرة المحطمة في عام 1991. هذا هو رابع حادث لطائرة "ميغ-31" مسجلة من قبل القوات الجوية الكازاخستانية، والتي تشغل حاليا حوالي 20 طائرة.