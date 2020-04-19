قاذفة لهب سوفيتية تدعم مدفع هاوتزر أمريكي... فيديو

استخدم الجيش الفيتنامي أثناء التدريب القتالي، في نفس الوقت، المعدات العسكرية المصنعة في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

يملك لواء المدفعية السادس، المنتشر في المناطق الجنوبية من البلاد، قاذفة لهب بي إم-14 السوفيتية ومدفع الهاوتزر الأمريكي إم114 عيار 155 ملم المغتنم، ويظهر في فيديو نشر على الإنترنت، كيف يتم استخدام مدافع دي-20 عيار 152 ملم أيضا.

تم تصدير الدفعة الأولى من بي إم-14 في منتصف الستينيات. في المجموع، تم إرسال أكثر من مائة من هذه المعدات، تم استخدامها أثناء العمليات الهجومية ضد المعتدين في الخارج، وعملائهم المحليين، خلال الصراع مع الصين، وكذلك في كمبوديا.

6th Artillery Brigade of Vietnam People Army in a live-firing exercise. BM-14 140mm MRLS, M1 155mm field guns and M1955 (D-20) 152mm howitzers could be seen. Stationed in Southern Vietnam, the 6th is one of many "hybrid" units that use systems from Soviet/Russia and America. pic.twitter.com/PMczR6nQVc — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 15, 2020

في البداية، تم تصنيع المركبة على هيكل سيارات زيس-151 وغاز-63، ثم تم تركيب منصة الإطلاق على زيل-157. كانت الإصدارات الحديثة، مثل تلك الموجودة في الفيديو، مركبة على زيل-131 الحديثة في ذلك الوقت، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ويصل مدى مركبة الإطلاق إلى 9800 متر، وفيها ذخائر الدخان أيضا.

ووصلت مدافع الهاوتزر دي-20 أيضًا إلى فيتنام في الستينيات، كان عليها أيضا أن تقاتل كثيرا. إنها قادرة على ضرب الأهداف على مسافات17 400 متر، معدل إطلاق النار - ما يصل إلى 6 طلقات في الدقيقة.

يمكن اعتبار جميع النسخ في هذا اللواء قديمة، ولكنها ستستخدم لفترة طويلة في جيش فيتنام، لأنه ليس من الممكن استبدالها بشيء أكثر حداثة.