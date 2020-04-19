مجلة: مقاتلة "جي-15" الصينية نسخة غير ناجحة من "سو-33"

قال مجلة "ناتشونال إنترست" إن المقاتلة الصينية "جي-15"، المصنعة على أساس "سو-33"، هي أسوأ بكثير في خصائصها عن الأصلية، وأن المشكلة الرئيسية هي المحركات.

وقالت المجلة، كما تعلمون، اشترت الصين من أوكرانيا في عام 2001 طائرة سوفيتية تي-10كي-7 (النموذج الأولي من "سو-33")، وبعد ذلك بدأ المصممون الصينيون في دراسة التقنيات التي حصلوا عليها، ونتيجة لذلك، ولدت J-15 - بدأ إنتاجها الضخم فقط في عام 2013.

وقد تم تفسير هذا التأخير بالصعوبات في تطبيق تقنية الجناح القابل للطي. من ناحية أخرى، أكد الصينيون أن J-15 ليست نسخة على من "سو-33" على الإطلاق، حيث تم تحسين العديد من الأنظمة (بدأ الإنتاج الضخم للطائرة الروسية في عام 1989، وبعد ذلك تم تحديثها عدة مرات).

تكمن المشكلة في أن محركات WS-10 الصينية التي تم تطويرها من أجل J-15 ليست موثوقة، كما أنها ليست قوية بما يكفي لكي تتمكن الطائرة من حمل وزن قتالي أقصى.

وفقًا ل NI ، أدت مشكلات المحرك والعيوب التقنية الأخرى إلى أربعة حوادث على الأقل للطائرة J-15 ، في إحدى الحالات مات الطيار.

كما أن لا تستطيع J-15، التزود بالوقود في الجو، وهذا لا يمثل مشكلة ل"سو-33".