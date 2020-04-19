"سو-25" تطلق صاروخا بالخطأ... فيديو

يناقش مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف أطلقت طائرة الدولة الأفريقية تشاد "سو-25" تقف على الأرض صاروخًا حلّق بالقرب من طائرة النقل العسكري للقوات الجوية الفرنسيةLockheed C-130Н Hercules.

قتل نتيجة الحادث أربعة أشخاص (شخصان بالغان وطفلان).

وأشار موقع "توب كور" إلى أن الحادث وقع في مطار نجامينا، عاصمة تشاد. وفقا للفيديو يعتقد أنه تم تصويره من كاميرا مراقبة خارجية، وقع الحادث أثناء صيانة "سو-25". بسبب انتهاكات السلامة وأخطاء موظفي الصيانة، تم تفعيل أسلحة الطائرة الهجومية وأطلق الصاروخ بشكل تلقائي.

اخترق الصاروخ صهريجا فارغا، وحلق على بعد أمتار قليلة من طائرة النقل الفرنسية، ودخل منزل نائب قائد الحرس الرئاسي، محمد صالح عريم.

وأضاف الموقع أن التحقيق جار حاليا لتوضيح كل ملابسات الحادث. في الوقت نفسه، تحدثت التقارير الأولية فقط عن الأضرار المادية وتدمير البنية التحتية، وفي وقت لاحق ظهرت بيانات حول الضحايا بين الناس.