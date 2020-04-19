"ميغ-31" تقترب من "إف-16"... فيديو من قمرة القيادة

ظهر مقطع فيديو على الإنترنت، تم التقاطه من قمرة القيادة للطائرة الاعتراضية "ميغ-31" التابعة بسلاح الجو الروسي.

كانت ترافق المقاتلة "ميغ-31" حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95إم إس"، خلال رحلة في المجال الجوي الدولي. في مرحلة ما من الرحلة، انضمت مقاتلة F-16 التابعة للناتو إلى المجموعة.

اقتربت "ميغ-31" على الفور من الطائرة الأجنبية، ورحب الطيار الروسي بزميله بطريقة ودية، ولوح بيده. فاستدارات طائرة إف-16.

"ميغ-31" هي واحدة من أسرع الطائرات على هذا الكوكب. تم تصميمها لاعتراض القاذفات الاستراتيجية وصواريخ كروز، ويمكن أن تصل إلى سرعة 2500 كيلومتر في الساعة، السرعة القصوى لطائرة إف-16 هي أقل بـ 400 كم / ساعة.