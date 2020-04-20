اختبار دبابة "أرماتا" في سوريا

أعلن وزير الصناعة والتجارة، دنيس مانتوروف، أن الجيش الروسي اختبر دبابة "تي -14" (أرماتا) في سوريا.

وقال المسؤول في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "نعم، هذا صحيح ... لقد كانت في سوريا".

ووفقاً له، فقد تم إرسال هذه الدبابات إلى سوريا من أجل "التأكد من جميع العيوب في ظروف القتال". وأوضح مانتوروف أن "هذا النوع بالضبط من الاختبارات" يجري في سوريا، مشيراً إلى أن هذا سيساعد في تشكيل المظهر النهائي للدبابة، التي سيتم تسليمها للجيش الروسي.

وأشار الوزير إلى أن تسليم الدبابة للجيش سيبدأ عام 2021. سيتم تزويد الجيش بالدبابة في إطار عقد موقّع. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن دبابات تي- 14 دبابات باهظة الثمن. التكلفة الكبيرة بسبب التحديث والاختبارات الإضافية.

وأوضح الوزير: "إن الدبابة متطورة تقنيًا ومجهزة بأحدث التكنولوجيا، فيها الكثير من الإلكترونيات، ولديها تصميم خاص مع مراعاة المتطلبات التي قدمها الزبون الرئيسي - وزارة الدفاع".

وأكد في الوقت نفسه أن السعر سينخفض ​​مع زيادة حجم الإرسال والإنتاج.