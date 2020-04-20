منظومة "إس-350" قادرة على صد هجمات الصواريخ المجنحة

إن إدخال أحدث أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي "إس-350" في خدمة القوات الجوية والبحرية الروسية سيزيد من كفاءة صد الهجمات الواسعة النطاق بصواريخ كروز أربع مرات، وفقًا لصحيفة "كراسنايا زفيزدا".

وقالت الصحيفة: "في إطار برنامج تسليح الدولة، من المقرر تسليم مجمعات إس -350 إلى الوحدات العسكرية للقوات الجوية والبحرية في المستقبل القريب، الأمر الذي سيزيد من كفاءة صد الهجمات الكبيرة بصواريخ كروز المعادية على أهم منشآت الدفاع".

يذكر أنه في فبراير/ شباط، دخل أول نظام للدفاع الجوي إس-350 "فيتياز"، خدمة مركز التدريب لقوات الصواريخ للدفاع الجوي في غاتشينا. في ديسمبر /كانون الأول 2019، حصلت القوات الجوية الفضائية لأول مرة على أحدث نظام صواريخ إس-350 "فيتياز".

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-350 "فيتياز" هي عبارة عن قاذف صواريخ ذاتي الحركة يعمل بالتعاون مع محطة رادار ذات مجال بحث شامل مع فحص إلكتروني للفضاء ومركز قيادة على قاعدة عربة خاصة من طراز "بي.أي.إز".

وتحتوي منظومة "إس-350" على 12 صاروخا اعتراضيا من طراز "9إم96" و"9إم100"، وتستطيع أن تضرب 16 طائرة مهاجمة أو 12 صاروخا بالستيا في آن واحد، وتتعقب 32 هدفا على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30000 متر.