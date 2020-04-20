الهيمنة في الجو...كيف ظهرت مقاتلة "سو-27" الأسطورية

في 20 أبريل/ نيسان 1981، حلقت أول طائرة من الإنتاج الضخم من طراز "سو-27"، التي كانت تحمل اسم "تي-10إس"، في السماء. تم إنشاء هذه المقاتلة الثقيلة الأسرع من الصوت من الجيل الرابع في الأصل كرد على طائرة F-15 الأمريكية.

بدأ تصميم المقاتلات الواعدة من الجيل الرابع في الدول الرائدة في النصف الثاني من الستينيات. قبل ذلك بقليل، تم تصميمها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ اختبار F-15 Eagle الأول في أوائل السبعينيات. بطبيعة الحال، لم يكن ليسمح الاتحاد السوفيتي لنفسه أن يتخلف عن الركب في هذا السباق، وتبين أن البداية المتأخرة في النهاية كانت ميزة. من خلال قنوات الاستخبارات، تلقت البلاد البيانات الأولى حول الخصائص التكتيكية والتقنية لطائرة F-15 ، وكان يجب على المطورين التفوق على الطائرة الأمريكية. شارك في برنامج تطوير مقاتلة واعدة مكاتب التصميم الرائدة في البلاد سوخوي وياكوفليف وميكويان.

بداية التطوير

في أول شركة في عام 1971، بدأوا العمل على منتج تي-10. في غضون عدة سنوات، ظهرت العديد من النماذج الأولية، وأجريت اختبارات الطيران والاختبارات الأخرى. أظهرت نتائجها، بالإضافة إلى البيانات المحدثة حول خصائص F-15 ، أن المنتج المحلي متخلف عن منافسته الرئيسية. واجه مصممو سوخوي خيارًا صعبًا: إطلاق مقاتلة كانت جاهزة تقريبا، لكنها أدنى من الأمريكية، أو بدء العمل مرة أخرى. على الرغم من أنه ليس من نقطة الصفر، ولكن في أقصر وقت ممكن، تم إنشاء طائرة جديدة إلى حد كبير تي-10إس، والتي أقلعت منذ 39 عامًا بالضبط.

الهدف الرئيسي لهذه الطائرة هو كسب التفوق الجوي. في ذلك الوقت، كان من المفترض أن المعارك الجوية عن قرب لم تفقد أهميتها، لذلك، عند إنشاء سو-27 ، تم إيلاء اهتمام خاص لقدرتها على المناورة. وقد تحقق ذلك بفضل التصميم المتكامل لهيكل الطائرة، فضلاً عن استخدام نظام التحكم عن بعد.

خصائص المقاتلة

تم تجهيز المقاتلة بمحركات توربينية جديدة ثنائية الدائرة. تتيح المحركات الوصول إلى سرعات تصل إلى 2.35 ماخ على ارتفاع 11 كيلومترًا. يتكون نظام الدفاع الجوي في الطائرة من محطة إنذار من الإشعاع والتشويش. يمكن لنظام رؤية الرادار "إر إر بي كي-27" ميتش ومعدات أخرى اكتشاف أهداف مثل "مقاتلة" على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. في المجموع، يمكن ل"سو-27" أن تراقب في وقت واحد حتى عشرة أهداف ومهاجمة أحدها.

أما بالنسبة للأسلحة، فإن سو-27 لديها عشر نقاط تعليق خارجية حيث يتم وضع ستة صواريخ قياسية جو-جو متوسطة المدى من طراز إر-27 وأربعة صواريخ قصيرة المدى من طراز إر-73. كما يمكن للطائرة أن تحمل قنابل تصل إلى 500 كيلوغرام.

بدأ استخدام سو-27 في القوات منذ عام 1985، على أساسها تم تطوير العديد من النسخ، بما في ذلك مقاتلة سو-33 التي تعتمد على والمقاتلات متعددة الأغراض سو-30 وسو-27إم وسو-35، وسو-34 وغيرها. ويتضح نجاح المشروع أيضًا من أن الطائرة لا تزال في خدمة العديد من البلدان.