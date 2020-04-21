روسيا ترسل سفينة تحمل صواريخ "كاليبر" المجنحة إلى البحر الأبيض المتوسط

أعلنت القيادة العسكرية البحرية الروسية لأسطول البحر الأسود، اليوم الثلاثاء، عن إرسال سفينة عسكرية تحمل صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" إلى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز القوات البحرية الروسية في تلك المنطقة.

وجاء في بيان القيادة العسكرية البحرية لأسطول للبحر الأسود، الآتي: "قامت القيادة بإرسال سفينة بحرية تسمى " أوريخوفو زويفا" المجهزة بصواريخ مجنحة من نوع كاليبر من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز القوات البحرية الروسية في تلك المنطقة".

وأضاف بيان القيادة البحرية أن "السفينة توجهت نحو مضيق البوسفور والدردنيل في البحر الأسود لتعبر منه إلى البحر الأبيض المتوسط حيث ستصبح جزءًا من القوات البحرية في تلك المنطقة".

ويعد صاروخ "كاليبر" من الأسلحة ذات الدقة العالية. وقد جرى استخدام صواريخ "كاليبر" في قصف مواقع للإرهابيين في أراضي سوريا.