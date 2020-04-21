الروبوت "ماركر" الروسي يختار السلاح الأنسب في ساحة المعركة

أعلن رئيس المجلس العلمي والتقني ونائب المدير العام لصندوق الأبحاث الواعدة، فيتالي دافيدوف، أن الروبوت "ماركر" - المنصة القتالية ستتمكن في المستقبل من الوصول بشكل مستقل إلى ميدان المعركة واختيار السلاح الأنسب لإصابة الهدف.

موسكو - سبوتنيك. وقال دافيدوف لوكالة "سبوتنيك" : " الروبوت "ماركر" في المستقبل، سيكون مستقلا تمامًا وقادرا على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، حيث سيقوم المشغل بتحديد الهدف فقط، وسيقرر الروبوت بنفسه كيفية التحرك نحو الهدف، مع مراعاة طبيعة الأرض، واجتياز العقبات التي ستحول دون تحركه وثم باختيار السلاح الأنسب لتنفيذ المهام القتالية استخدامه بالأسلوب الأمثل".

وأوضح دافيدوف أن الروبوت سيكون قادرًا على العمل على أساس خيارين: "أحدهما يقتضي بتنفيذ المهام القتالية في المنطقة التي حددها القائد بشكل مستقل. أما الخيار الثاني فهو يقتضي بأن يقوم هذا الروبوت بدعم وحدة فرعية عسكرية. وفي هذه الحالة، يجري تسليم الروبوت أو يصل هو بنفسه إلى منطقة المعركة، حيث يتم وضعه تحت تصرف وحدة فرعية معينة ، يقوم قائدها بتخصيص المهام القتالية لهذا الروبوت.

يذكر أنه يتم إنجاز هذا المشروع من قبل شركة "أندرويد تكنولوجي" بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث الواعدة وانطلق العمل في آذار/مارس 2018. وفي الخريف الماضي، تم صناعة منصتين مجنزرتين، مجهزتين بوحدة حمولة قتالية ووحدة عنقودية لإطلاق الطائرات المسيرة .

ومن الممكن أن يتم استخدام وحدة الحمولة القتالية، لتركيب مجموعتين من الأسلحة عليها في وقت واحد، واستخدامهما بشكل مستقل، كذلك تتمكن وحدة الطائرات المسيرة بإطلاق مستقل لمجموعة كبيرة من المعدات المسيرة، والتي يمكن لكل منها أداء المهام المخصصة لها سواء كانت تعمل ضمن تشكيل مجموعة أوبشكل فردي، مستقل.

وتم عرض النموذج التجريبي لمنصة "ماركر" لأول مرة في تشرن الأول/ أكتوبر 2019، في ميدان ماغنيتوغورسك لاختبار أنظمة الروبوت