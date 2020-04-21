"إف-16" تعترض 4 مقاتلات روسية فوق مدمرة أمريكية في بحر البلطيق... فيديو

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المقاتلة التابعة للقوات الجوية البلجيكية اعترضت المقاتلات الروسية التي كانت نشطة في المجال الجوي الدولي، وحلقت فوق المدمرة الأمريكية دونالد كوك.
ويشار إلى أن المدمرة الأمريكية، وهي جزء من الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، كانت قبالة سواحل ليتوانيا الأسبوع الماضي. كما تم توثيق المقطع المصور من قمرة القيادة باستخدام نظام " Joint Helmet Mounted Cueing System".
كما نشرت القوات الجوية البلجيكية عبر صفحتها على موقع "تويتر" صورا لحادثة الاعتراض، وقالت إن مقاتلتها اعترضت مقاتلات روسية من طراز "سو-24"، و"سو-27"، و"تو-134"، و"آن-26".
The @BeAirForce #NATO Baltic Air Policing mission had a busy week protecting the integrity of the Alliance airspace in the #Baltic region. Our #F16 aircraft and crew performed 5 alpha scrambles. 🇧🇪 pilots intercepted, among others, #SU24, #SU27, #TU134 and #AN26. #BAF #WeAreNATO pic.twitter.com/zSiNFF7J9S— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) April 18, 2020
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