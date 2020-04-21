"إف-16" تعترض 4 مقاتلات روسية فوق مدمرة أمريكية في بحر البلطيق... فيديو

نشرت الخدمة الصحفية للقوات الجوية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا يظهر اعتراض مقاتلة من طراز "إف-16" لمقاتلات روسية في سماء بحر البلطيق أثناء تحليقها بالقرب من المدمرة " يو إس إس دونالد كوك" التابعة للقوات البحرية الأمريكية

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المقاتلة التابعة للقوات الجوية البلجيكية اعترضت المقاتلات الروسية التي كانت نشطة في المجال الجوي الدولي، وحلقت فوق المدمرة الأمريكية دونالد كوك.

ويشار إلى أن المدمرة الأمريكية، وهي جزء من الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، كانت قبالة سواحل ليتوانيا الأسبوع الماضي. كما تم توثيق المقطع المصور من قمرة القيادة باستخدام نظام " Joint Helmet Mounted Cueing System".

كما نشرت القوات الجوية البلجيكية عبر صفحتها على موقع "تويتر" صورا لحادثة الاعتراض، وقالت إن مقاتلتها اعترضت مقاتلات روسية من طراز "سو-24"، و"سو-27"، و"تو-134"، و"آن-26".