سلاح الجو الأمريكي يشارك في مكافحة كورونا بتشكيلات قتالية... فيديو

ساهم سلاح الجو الأمريكي، في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بطريقة فريدة من نوعها.

ونشرت صفحة "ثاندر بيردز" التابعة لسلاح الجو الأمريكي، على "تويتر"، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام طائرات سلاح الجو الأمريكي بطلعات استعراضية فوق المستشفيات والمنشآت التي تشارك في علاج المصابين بفيروس كورنا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وقالت الصفحة، إن الطلعات جرت في المناطق الحضرية ومنشآتها في ولاية كلورادو الأمريكية، يوم السبت الماضي.

وشملت الطلعات الاستعراضية قيام طائرات حربية بعمليات تزود بالوقود في الجو، والتحليق في أسراب بشكل استعراضي للتأكيد على دعم جهود مكافحة كورونا.

وتهدف المبادرة أيضا إلى جعل الناس يشعرون بروح المشاركة والعمل الجماعي، وتقديم رسالة شكر للعاملين في مجال الصحة الذين يقفون على خط المواجهة مع فيروس كورونا.

Saturday, we flew over hospitals, medical facilities and major metropolitan areas in Colorado to honor the frontline medical personnel combatting #COVID19.#AirForceSalutes pic.twitter.com/4AvwHr1ILd — Thunderbirds (@AFThunderbirds) April 20, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، 2.4 مليون نسمة، بينهم أكثر من 171 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 650 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 787 ألف مصاب، إضافة إلى أكثر من 42 ألف حالة وفاة.