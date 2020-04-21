أمريكا تنشر فيديو لتدمير أحدث الدبابات الروسية

ويظهر الفيديو الترويجي هجوم المروحيات الأمريكية على آليات ومشاة العدو، حيث تقوم المروحيات يتدمير أربع دبابات تشبه إلى حد كبير "تي-14" (أرماتا)، ومن ثم تقوم المروحيات بإطلاق النيران من مدافع ثقيلة على مركبة مشاة ثقيلة تشبه إلى حد كبير "تي-15".

وفي الوقت نفسه تستطيع المروحيات تفادي صاروخ دفاع جوي، ويظهر الفيديو في اللقطات الأخيرة كيفية تحليق المروحيات، التي لم يتم العمل عليها إلى حد الآن، فوق قوات المشاة الأمريكية.

ومع ذلك، لم ينال الفيديو إعجاب المستخدمين، حيث علق أحدهم قائلا "ماذا لو كان لدى العدو منظومات دفاع جوي وليس رجلا واحدا فقط يحمل صاروخا على كتفه؟".

وأضاف آخر "هذا شعور عندما تحتاج إلى عمل فيلم على غرار فيلم هوليوود لبيع طائرة هليكوبتر للجيش".

وكتب آخر "أربحوا في حرب فيتنام أولا، ومن ثم اتجهوا إلى روسيا".