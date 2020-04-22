الحرس الثوري: القمر الصناعي العسكري يزيد من القدرات الدفاعية لإيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن القمر الصناعي العسكري الجديد الذي نجحت إيران بإطلاقه إلى الفضاء الخارجي سيزيد من دفاعاتها وقوتها لمواجهة الاستكبارالعالمي.

ونقلت وكالة "سباه نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات قائد الحرس حسين سلامي الذي أكد أن نجاح إيران في إطلاق أول قمر صناعي عسكري سيزيد من القدرات الدفاعية للبلاد، مشيرا إلى أن "القدرات العسكرية الإيرانية باتت فضائية".

نخستين تصوير از پرتاب موفق اولين ماهواره نظامی ايران توسط سپاه pic.twitter.com/YOjskxKmAw — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 22, 2020

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور -1" تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن القمر الصناعي العسكري تم إطلاقه بإشراف قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني.

وعرضت وكالة "إسنا" الإيرانية لحظة إطلاق أول قمر صناعي من وسط إيران على مرحلتين، باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن عملية الإطلاق كانت ناجحة ووصل القمر الصناعي إلى مداره.