أمريكا تتوصل إلى طريقة لإخراج المقاتلة الروسية "ميغ-35" من السوق الهندية

أعلن المدير الإقليمي لشركة "ميغ" التابعة لمؤسسة "روستيخ"، أنطون تشيرنوف، أن جميع منتجي المقاتلات في العالم يعدون من منافسي المقاتلة الروسية "ميغ-35" في السوق الهندية.

وقال تشيرنوف لوكالة "سبوتنيك": نحن لا نقف مكتوفي الأيدي لدينا فرص جيدة للمشاركة في المناقصة الهندية لشراء المقاتلات، ونحن مشاركين في المناقصة، حيث تم الإجابة على طلب المعلومات من الجانب الهندي. مشيرا إلى أن المنافسة شديدة للغاية.

ووفقا له، فإن شركة " SAAB" من بين المشاركين التي تنوي بيع المقاتلة من طراز "Gripen E"، والشركة الأمريكية لوكهيد مارتن بمقاتلة "إف-16" (وللسوق الهندية يصبح إسمها "إف-21").

وأشار تشيرنوف إلى أن الأمريكيين ينافسون بشدة، وأعلنوا استعدادهم لنقل خط الإنتاج بالكامل، بالإضافة إلى عرضهم لمقاتلات ذات محركين.

كما تشارك شركة "بوينغ" أيضا في المناقصة بطائرة "إف-18" وشركة "Dassault" بطائرة "رافال" وطائرة "يورو فايتر تايفون".

وشدد تشيرنوف أنه لدى المقاتلة الروسية سمعة جيدة، وأن لدى الهند متطلبات جدية للغاية في نقل خط الإنتاج إلى البلاد.

وقال تشيرنوف: "إن هذه المناقصة تتطلب وجود شريك استراتيجي في الهند، الذي سيكون مدمج للعمل هناك".

ويشار إلى أن المقاتلة الروسية "ميغ-35" ستكون أرخص للهند بنسبة 20% من المنافسين، وتتضمن مناقصة سلاح الجو الهندي شراء 110 مقاتلة من هذه الفئة.