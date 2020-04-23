روسيا تخطط لإجراء 10 عمليات إطلاق لصاروخ "تسيركون"

أعلن مصدر في المجمع العسكري الصناعي أن روسيا ستجري نحو 10 عمليات إطلاق لأحدث صاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت في إطار اختبارات الحكومة.

وقال مصدر لوكلات روسية: "قبل الانتهاء من اختبارات الحكومة لمجمع "تسيركون"، من المقرر تنفيذ نحو عشر عمليات إطلاق أخرى للصواريخ الأسرع من الصوت من حاملتين".

وأكد المصدر أن عمليات الإطلاق ستجري في 2020-2021. نحو 7-8 عمليات إطلاق على أهداف برية وبحرية من فرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، وسيتم تنفيذ عمليتين أو ثلاث عمليات إطلاق من غواصة "سيفيرودفينسك"، وواحدة على الأقل من موقع تحت الماء".

يذكر أنه في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني، تم اختبار أحدث صاروخ روسي أسرع من الصوت "تسيركون" لأول مرة من سفينة - الفرقاطة من المشروع 22350 "الأدميرال غورشكوف".

في فبراير/ شباط 2019، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا برسالة إلى الجمعية الفيدرالية، أن أحدث صاروخ "تسيركون" الروسي الأسرع من الصوت سيكون سرعته أكثر من 9 ماخ ومداه يزيد عن 1000 كم. في الوقت نفسه، وفقًا للخبراء الغربيين، تبلغ السرعة الحقيقية ل"تسيركون" 11 ألف كيلومتر في الساعة، وهي ضعف السرعة المتوقعة تقريبًا.