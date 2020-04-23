مقاتلات "سو-34" تدمر تحصينات "العدو" في التدريبات الليلية

شنت قاذفات "سو-34" ضربة صاروخية على تحصينات العدو الافتراضي في التدريبات الليلية في منطقة كورغان، حسب الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية المركزية.

وقالت الخدمة الصحفية: "تم تنفيذ هجوم صاروخي من قبل ثمانية قاذفات مقاتلة "سو-34" لتدمير أهداف كبيرة الحجم تحاكي أهدافًا أرضية محصنة، أطلقت الأطقم صواريخ إس-13 غير الموجهة القادرة على تدمير التحصينات الأرضية التي يصل سمكها إلى عدة أمتار، بما في ذلك الهياكل الخرسانية المسلحة".

بعد ضرب الأهداف، تدرب الطيارون على الابتعاد عن أنظمة الدفاع الجوي للعدو الافتراضي.

"بالإضافة إلى "سو-34"، شاركت طائرة الاستطلاع "سو-24إم إر وأكثر من 20 وحدة من المعدات الأرضية في التدريبات.