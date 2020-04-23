إطلاق النار على الأهداف الجوية...فيديو لتدريبات السفن الحربية لأسطول البلطيق

كانت الأهداف عبارة عن قذائف مدفعية مضيئة تم إطلاقها من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم.

أطلقت أطقم سفن أسطول بحر البلطيق النار على أهداف جوية أثناء خروجها إلى البحر. قامت أطقم سفن الصواريخ الصغيرة "ميتيش" و"سوفيتسك" و"ليفين" و"باسات" وكذلك القوارب الصاروخية "مورشانسك و"إر-257"، قامت بإطلاق النار من المدفعية على أهداف تحاكي الهجوم الجوي لعدو افتراضي.

كأهداف جوية، تم استخدام قذائف مدفعية مضيئة تم إطلاقها من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم من كيب تاران في منطقة كالينينغراد.

"نفذت ثلاث مجموعات من السفن التدريبات القتالية بالدور. تم إطلاق النار على ارتفاعات ومسافات مختلفة باستخدام المدفعية البحرية "أ كيه-630إم و"أكيه-176".