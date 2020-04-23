منظومة "بانتسير" الجديدة... من المستحيل إصابتها

ظهرت في روسيا منظومة دفاع جوي جديدة من نوع "بانتسير" تحتوي على الصواريخ والقذائف المدفعية المضادة للطائرات.

أطلق عليها اسم "بانتسير-إس إم". وتتمتع منظومة "بانتسير-إس إم" التي خصصت للدفاع عن المنشآت العسكرية ومنشآت التصنيع العسكري الصغيرة ضد الهجوم الجوي وتعزيز الحماية النارية على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جدا، بمواصفات عالية تفوق مواصفات منظومة "بانتسير" غير المعدلة، المدى: 40 كيلومترا. ارتفاع الأهداف المزمع تدميرها: 15 كيلومترا. سرعة الأهداف: 2000 متر في الثانية.

وتستطيع منظومة "بانتسير" اكتشاف مختلف الأهداف بما فيها الأهداف الصغيرة الحجم. وتم تعزيز تحصينها ضد التشويش الإلكتروني. وتمت صناعة صاروخ جديد مضاد للطائرت من أجلها. وستستخدم المنظومة صاروخا صغير الحجم رخيص الثمن ضد الطائرات المسيّرة.

وتوضع منظومة "بانتسير-إس إم" في أحدث سيارة متطورة تعرف باسم "تورنادو".

ووفق موقع "فيستنيك" فإن منظومة "بانتسير-إس إم" واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي القريبة المدى، ومن الصعب بل من المستحيل إصابتها وتدميرها.